Emil Boc s-a arătat încrezător înaintea partidei „U” Cluj - Dinamo Kiev. Edilul a fost surprins de reporterii Sport.ro foarte optimist înaintea fluierului de start.
Emil Boc, optimist înainte de „U” Cluj - Dinamo Kiev
Boc a spus și a arătat cu degetele că Universitatea Cluj o va învinge pe Dinamo Kiev cu scorul de 2-0.
Dacă pronosticul primarului se va adeveri, „U” Cluj o va înfrunta în turul doi preliminar al Europa League pe PAOK Salonic.
Echipele de start
- „U” Cluj (4-2-3-1): Neofytos - Stanojev, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou
- Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, D. Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, G. Simion
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Dinamo Kiev (4-3-3): Nescheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko
- Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Yarmolenko, Koroboc, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare
- Antrenor: Igor Kostiuk