Emil Boc s-a arătat încrezător înaintea partidei „U” Cluj - Dinamo Kiev. Edilul a fost surprins de reporterii Sport.ro foarte optimist înaintea fluierului de start.

Emil Boc, optimist înainte de „U” Cluj - Dinamo Kiev

Boc a spus și a arătat cu degetele că Universitatea Cluj o va învinge pe Dinamo Kiev cu scorul de 2-0.

Dacă pronosticul primarului se va adeveri, „U” Cluj o va înfrunta în turul doi preliminar al Europa League pe PAOK Salonic.

Echipele de start