Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu echipa bulgară FK Hebăr Pazardjik, 0-0, vineri, în ultimul său meci amical jucat în stagiul de pregătire din ţara vecină.

0-0 cu Hebăr și 0-1 cu Slavia în ultimele meciuri de pregătire din Bulgaria

Sepsi OSK a început meciul cu Gyenge - Oteliţă, Brădeanu, Păcurar, Vătăjelu - Cantauz, A. Keita - Davordzie, C. Matei, A. Nistor - Oberlin, potrivit paginii de Facebook a clubului.

A mai intrat pe teren S. Karamoko.

Tot vineri, Sepsi OSK a fost învinsă de Slavia Sofia cu 1-0.

Cu Slavia, primul unsprezece al formaţiei covăsnene a fost: Lazar - Vianna, Dobrosavlevici, Vîrtej, Cascardo - Silaghi, Cîmpean, Heras - Batzula, Mawa, D. Andrei.

A mai intrat Bartha.

În primele sale meciuri amicale din acest stagiu, nou-promovata în Superligă a pierdut cu vicecampioana Kosovo, FC Malisheva, scor 0-3, şi a învins campioana Kosovo, FC Drita, scor 1-0.

Antrenorul principal Ovidiu Burcă la finalul cantonamentului din Bulgaria