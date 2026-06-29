Ce a făcut Sepsi în amicalul cu Drita, echipa care i-a pus probleme FCSB-ului în Europa League

Ce a făcut Sepsi în amicalul cu Drita, echipa care i-a pus probleme FCSB-ului în Europa League Superliga
SPORT.RO
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Sepsi OSK a obținut prima victorie din cantonamentul de vară din Bansko, Bulgaria.

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FCSBFC DritaSepsi OSK
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Formația din Sfântu Gheorghe a învins-o cu 1-0 pe FC Drita, campioana din Kosovo, într-un meci de pregătire decis de Cosmin Matei.

Sepsi s-a impus la limită cu Drita

După înfrângerea cu 0-3 suferită în primul amical al verii, contra celor de la FC Malisheva, echipa pregătită de Ovidiu Burcă a reacționat și s-a impus în fața campioanei din Kosovo.

Golul victoriei a venit spre finalul întâlnirii, după un penalty transformat fără emoții de Cosmin Matei în minutul 85.

Drita i-a pus probleme FCSB-ului în Europa League

FC Drita este campioana en-titre a statului Kosovo și va evolua în preliminariile Ligii Campionilor în această vară. 

Formația kosovară se știe bine cu FCSB, după duelul din turul al treilea preliminar al Europa League, în 2025.

Atunci, Drita a produs surpriza în partida tur și a condus cu 2-0, însă FCSB a revenit spectaculos și s-a impus cu 3-2, prin golurile marcate de Graovac și Daniel Bîrligea, autor al unei „duble”. În retur, roș-albaștrii au câștigat din nou, scor 3-1.

Pentru Sepsi urmează ultimul test din cantonamentul din Bulgaria. Formația covăsneană va întâlni pe 3 iulie echipa bulgară FK Hebar.

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