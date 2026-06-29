Ce a făcut Sepsi în amicalul cu Drita, echipa care i-a pus probleme FCSB-ului în Europa League

Formația din Sfântu Gheorghe a învins-o cu 1-0 pe FC Drita, campioana din Kosovo, într-un meci de pregătire decis de Cosmin Matei.

Sepsi s-a impus la limită cu Drita

După înfrângerea cu 0-3 suferită în primul amical al verii, contra celor de la FC Malisheva, echipa pregătită de Ovidiu Burcă a reacționat și s-a impus în fața campioanei din Kosovo.

Golul victoriei a venit spre finalul întâlnirii, după un penalty transformat fără emoții de Cosmin Matei în minutul 85.

Drita i-a pus probleme FCSB-ului în Europa League

FC Drita este campioana en-titre a statului Kosovo și va evolua în preliminariile Ligii Campionilor în această vară.