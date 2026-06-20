Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), sâmbătă, într-un meci de pregătire desfăşurat pe teren propriu.
Sepsi, 2-0 cu ciucanii după dubla lui Oberlin
Ambele goluri au fost marcate de elveţianul Dimitri Oberlin (13, 44), potrivit paginii de Facebook a grupării covăsnene.
Sepsi OSK a început cu: Lazar - Oteliţă, Dobrosavlevici, Vîrtej, Vianna - N. Păun, C. Matei, Batzula - Oberlin, Heras, Mawa.
Au mai intrat pe teren: Gyenge, Bartha - Vătăjelu, Păcurar, Brădeanu, Silaghi, Cîmpean, Cantauz, Ghimfus, Truţă, Davordzie, Nistor.
La FK Csikszereda au jucat: Pap - Trif, Hegedus, Szabo, Iosif - Bota, Nyitra, Veres, Dolny, Novelli - Eppel.
În repriza secundă au evoluat Simon (Deaky) - Paszka, Papp, Csuros, Palmeş - Bodo, Tajti, Kleinheisler, Szalay, Czekus - Toth-Pal.
Foto și video: Sepsi OSK