VIDEO Amical Sepsi OSK - FK Csikszereda! Cine a câștigat derby-ul maghiar din România

Amical Sepsi OSK - FK Csikszereda! Cine a câștigat derby-ul maghiar din România Superliga
SPORT.RO
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Echipele au început meciurile de pregătire ale verii.

TAGS:
Sepsi OSKFK CsikszeredaSepsi OSK - FK CsikszeredaDimitri OberlinSuperliga
Din articol

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), sâmbătă, într-un meci de pregătire desfăşurat pe teren propriu.

Sepsi, 2-0 cu ciucanii după dubla lui Oberlin

Ambele goluri au fost marcate de elveţianul Dimitri Oberlin (13, 44), potrivit paginii de Facebook a grupării covăsnene.

Sepsi OSK a început cu: Lazar - Oteliţă, Dobrosavlevici, Vîrtej, Vianna - N. Păun, C. Matei, Batzula - Oberlin, Heras, Mawa.

Au mai intrat pe teren: Gyenge, Bartha - Vătăjelu, Păcurar, Brădeanu, Silaghi, Cîmpean, Cantauz, Ghimfus, Truţă, Davordzie, Nistor.

La FK Csikszereda au jucat: Pap - Trif, Hegedus, Szabo, Iosif - Bota, Nyitra, Veres, Dolny, Novelli - Eppel. 

În repriza secundă au evoluat Simon (Deaky) - Paszka, Papp, Csuros, Palmeş - Bodo, Tajti, Kleinheisler, Szalay, Czekus - Toth-Pal.

Foto și video: Sepsi OSK

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