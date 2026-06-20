Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), sâmbătă, într-un meci de pregătire desfăşurat pe teren propriu.

Sepsi, 2-0 cu ciucanii după dubla lui Oberlin

Ambele goluri au fost marcate de elveţianul Dimitri Oberlin (13, 44), potrivit paginii de Facebook a grupării covăsnene.