Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anunţat luni, pe pagina oficială de Facebook, transferul celui de-al şaselea jucător în această pauză competiţională, fundaşul francez Setigui Karamoko , care a evoluat ultima oară în liga a doua franceză, la Pau FC.

"Sepsi OSK a reuşit să perfecteze un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord şi cu fundaşul central francez Setigui Karamoko.

În vârstă de 26 de ani, acesta a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire.

Bun venit la Sepsi OSK, Setigui!", au anunţat reprezentanţii formaţiei nou-promovate în Superligă.

Ultima dată, Setigui a evoluat pentru Pau FC (Franţa), iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul echipelor Aubagne FC şi US Avranches (Franţa), FC Bulle (Elveţia), respectiv CD Feirense (Portugalia).

Șase transferuri deja pentru Sepsi

Karamoko reprezintă al şaselea transfer pentru Sepsi în această vară, scrie Agerpres, după portarul David Lazar (FC Hermannstadt), fundaşul Bogdan Vătăjelu (FC Bihor), mijlocaşul Doru Andrei (FC Voluntari), fundaşul brazilian Gustavo Cascardo de Assis (Arda Kârdjali) şi mijlocaşul defensiv ivorian Aboubakar Keita (Diosgyori VTK).