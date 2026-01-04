Sâmbătă, echipa lui Costel Gâlcă s-a reunit la bază, ca să plece în cantonament. Rapid a organizat un stagiu de pregătire de 9 zile în Antalya, Turcia.



Revine ”fantoma” de la Rapid: ”Face tot cantonamentul și va juca”



Aproape tot lotul lui Rapid a mers în cantonament, inclusiv Drilon Hazrollaj, kosovarul pentru care trupa din Grant a plătit 900.000 de euro.



Atacantul a bifat doar cinci apariții în noul sezon, printre care și o titularizare, cu FCSB în etapa #6 (2-2), iar de atunci a dispărut complet.



Victor Angelescu, acționarul minoritar din Grant, a explicat că Hazrollaj a s-a luptat cu o accidentare musculară și, ulterior, cu o pubalgie.



Acum însă Hazrollaj a revenit și Gâlcă se va putea baza pe el când va reîncepe campionatul.



”Şi-a revenit. (n.r. O să joace?) Normal, 100%. A fost accidentat, a fost aproape tot sezonul accidentat. După meciul cu FCSB din tur s-a accidentat şi nu a mai jucat. A avut muscular şi apoi pubalgie.



L-a ţinut mult muscular, când a început să se antreneze, pubalgie. În momentul de faţă va face tot cantonamentul cu noi şi va juca”, a spus Angelescu la Prima Sport.

