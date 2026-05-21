Ionut Stoica
FCSB traversează un sezon complicat și își joacă ultima șansă pentru calificarea în cupele europene. 

Înaintea barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, Sport.ro le amintește suporterilor de unul dintre cei mai spectaculoși străini care au trecut prin Liga 1: Jugurtha Hamroun.

Algerianul a oferit în urmă cu un an un interviu pentru site-ul nostru, în care a vorbit despre perioada petrecută la FCSB și despre foștii colegi cu care a rămas în contact.

„Mai țin legătura cu Gregory Tade și cu Houssine Kharja. Câteodată mă văd și cu Tamaș la meciuri sau evenimente. Am jucat cu el de curând la un meci de old-boys”, explică Hamroun.

Fostul fotbalist a povestit că s-a adaptat rapid în vestiarul roș-albaștrilor și că relația cu colegii a fost una excelentă.

„Foarte bine m-am simțit! Aveam un grup bun, băieți talentați. Unii vorbeau franceză, Tade, Kharja, și chiar Tamaș știa puțin. Nu m-am simțit străin. Orașul frumos, condiții excelente. Aveam tot ce trebuia ca să joc bine”, a mai spus algerianul.

Hamroun este unul dintre cei mai tehnici stranieri care au evoluat în Superliga. Transferat de la Oțelul Galați în 2015, acesta a bifat 44 de meciuri pentru FCSB, a marcat 11 goluri și a oferit șapte pase decisive.

A fost adus în România de Florin Cernat

Fostul internațional algerian a ajuns prima dată în Liga 1 la Oțelul Galați, după ce a fost convins de Florin Cernat. Evoluțiile bune din Moldova l-au adus rapid în atenția lui Gigi Becali.

  • După plecarea de la FCSB, Hamroun a mai jucat în Qatar, Turcia și Algeria, la cluburi precum Al Sadd sau Samsunspor. Interviul realizat de Sport.ro îl puteți găsi - AICI.
