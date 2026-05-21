Înaintea barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, Sport.ro le amintește suporterilor de unul dintre cei mai spectaculoși străini care au trecut prin Liga 1: Jugurtha Hamroun.

Algerianul a oferit în urmă cu un an un interviu pentru site-ul nostru, în care a vorbit despre perioada petrecută la FCSB și despre foștii colegi cu care a rămas în contact.

Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun

„Mai țin legătura cu Gregory Tade și cu Houssine Kharja. Câteodată mă văd și cu Tamaș la meciuri sau evenimente. Am jucat cu el de curând la un meci de old-boys”, explică Hamroun.

Fostul fotbalist a povestit că s-a adaptat rapid în vestiarul roș-albaștrilor și că relația cu colegii a fost una excelentă.

„Foarte bine m-am simțit! Aveam un grup bun, băieți talentați. Unii vorbeau franceză, Tade, Kharja, și chiar Tamaș știa puțin. Nu m-am simțit străin. Orașul frumos, condiții excelente. Aveam tot ce trebuia ca să joc bine”, a mai spus algerianul.