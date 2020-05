"Cu ce am tradat eu clubul Steaua? Daca nu era Gigi Becali nu mai aveam vreo legatura cu Steaua" REACTIA FURIOASA a lui Duckadam la adresa CSA

Duckadam a izbucnit dupa ce a fost acuzat ca a tradat Steaua.

Madalin Hincu, comandantul CSA Steaua, a avut o reactie la adresa lui Duckadam chiar pe 7 mai, cand clubul sarbatorea 34 de ani de la succesul de la Sevilla.

"Asa a fost si pe vremea Mantuitorului. Din cei 12 ucenici, unul l-a vandut. Atunci cand a vindecat 10 leprosi, numai unul a multumit. Asa este si astazi. El s-a facut mare la Steaua! Dar noi trebuie sa ii iubim pe toti pentru ca sunt ai nostri.", a spus Hincu

Reactia lui Helmut Duckadam nu a intarziat sa apara si furia fostului portar se poate observa din cele spuse. "Este incredibil ceea ce imi spuneti si chiar nu imi vine sa cred ca domnul Hincu a putut sa scrie asa ceva despre mine. eu sunt Iuda? Eu sunt cel care impreuna ccu colegii mei am reusit sa aducem in Romania cel mai prestigios trofeu castigat vreodata de o echipa de a noastra.

Cu ce am tradat eu clubul Steaua? Cu ce am tradat eu armata? Daca nu era Gigi Becali eu nu mai aveam nicio legatura cu Steaua din ziua in care am plecat de la acest club.", a spus Duckdam pentru prosport.

Duckdama este eroul Stelei din 1986, cand a reusit sa apere 4 lovituri de departajare in finala Cupei Campionilor cu Barcelona. El a ales sa raman alaturi de Gigi Becali si sa sustina proiectul FCSB ca fiind continuatoarea Stelei.