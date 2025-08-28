VIDEO Messi a dus-o pe Inter Miami în finală! Dubla reușită de starul argentinian

Messi a dus-o pe Inter Miami în finală! Dubla reușită de starul argentinian
Inter Miami s-a calificat în finala Leagues Cup, după ce s-a impus în fața lui Orlando City cu 3-1.

Leo Messi Inter Miami Orlando City Leagues Cup finala
Inter Miami va juca finala Leagues Cup cu Seattle Sounders, în urma victoriei cu Orlando în care Leo Messi a avut încă o prestație excelentă.

Messi a dus-o pe Inter Miami în finală! Dubla reușită de starul argentinian

Prima repriză nu a fost deloc bună pentru echipa lui Messi și Suarez, după ce Pasalic a deschis scorul din pasa lui Muriel în minutul 45+1, iar prima repriză s-a încheiat cu Orlando City în avantaj.

În a doua parte, Inter Miami a avut altă față și a reușit să egaleze prin Messi, dintr-o lovitură de la 11 metri transformată fără probleme.

Starul argentinian a reușit dubla în minutul 88, după o combinație fulgerătoare cu Jordi Alba și a adus-o pe Inter Miami în avantaj.

Segovia a închis tabela la 3-1, după ce a fost servit perfect de Luis Suarez la una dintre ultimele faze ale partidei.


Inter Miami poate câștiga pentru a doua oară Leagues Cup

Astfel, Inter Miami merge în finala care se joacă pe 1 septembrie, luni, de la ora 3:00, cu Seattle Sounders.

Echipa din MLS are șansa de a câștiga al treilea trofeu din istoria clubului și pentru a doua oară Leagues Cup, prima cupă fiind câștigat chiar în primul sezon al lui Messi în America.

Ajuns la 38 de ani, Messi are 25 de goluri și 11 pase decisive, în 32 de meciuri jucate în actuala stagiune în tricoul lui Inter Miami, în toate competițiile. 

