Inter Miami va juca finala Leagues Cup cu Seattle Sounders, în urma victoriei cu Orlando în care Leo Messi a avut încă o prestație excelentă.



Messi a dus-o pe Inter Miami în finală! Dubla reușită de starul argentinian



Prima repriză nu a fost deloc bună pentru echipa lui Messi și Suarez, după ce Pasalic a deschis scorul din pasa lui Muriel în minutul 45+1, iar prima repriză s-a încheiat cu Orlando City în avantaj.

În a doua parte, Inter Miami a avut altă față și a reușit să egaleze prin Messi, dintr-o lovitură de la 11 metri transformată fără probleme.

Starul argentinian a reușit dubla în minutul 88, după o combinație fulgerătoare cu Jordi Alba și a adus-o pe Inter Miami în avantaj.

Segovia a închis tabela la 3-1, după ce a fost servit perfect de Luis Suarez la una dintre ultimele faze ale partidei.



