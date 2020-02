Abia l-a adus, dar e gata sa renunte la el GRATIS! Clauza secreta din contractul lui Petre la FCSB! Ce conditie a pus Becali

Petre a ajuns la FCSB de la Esbjerg in schimbul a 500 000 de euro. Danezii pastreaza si 15% dintr-un transfer ulterior al atacantului.

Fotbalistul a semnat doua contracte cu echipa lui Becali, nu unul! Conform Gazetei Sporturilor, Petre are un acord initial pe un an si jumatate. Daca Becali va fi multumit, intra in vigoare un al doilea contract, valabil pana in 2024. Astfel, Becali se fereste de o 'teapa' si alege sa-l pastreze pe Petre numai daca acesta confirma. Chiar daca a investit jumatate de milion de euro in transferul sau, Becali pare convins sa nu se abata de la principiul pe care si l-a impus in ultimele luni, acela de a nu mai oferi contracte pe termen lung decat jucatorilor pe care ii considera 'verificati'.

Petre (22 de ani) va avea la FCSB un salariu lunar de 16 000 de euro. Fotbalistul intra de azi in programul echipei si poate juca inclusiv in weekend, contra Chindiei, pe National Arena. Becali i-a pus o clauza de reziliere in valoare de 30 de milioane de euro.



