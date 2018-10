FCSB 2-1 Voluntari | "Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc?! Dica eee, Dica eeeee!" Becali, INCANTAT de CHINUL cu Voluntari! Prima reactie

Stelistii n-au facut cel mai bun meci cu Voluntari, dar Becali e multumit.

Il felicita pe Dica pentru ca a adus echipa din nou pe primul loc, desi FCSB poate fi depasita de CFR dupa jocul cu Sepsi de maine.

"Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Dica eeee, Dica eee! Noi, fara 6-7 jucatori, si tot am batut! N-am avut nicio emotie! A fost meci greu, fara multi jucatori, si tot am castigat. Eu n-am vazut sa ne domine FC Voluntari. Ma asteptam sa marcam golul 2. Singurul lucru care m-a deranjat a fost ca am luat golul, ca n-am jucat simplu la 2-0. Le-am zis acum cateva luni ca eu nu am nevoie de golul 3. De ce sa verticalizam, de ce sa nu jucam in dreapta? De ce sa nu fim simpli si clari, sa tinem scorul? Lasa-l incolo de meci de Cupa, ii punem pe copii sa joace. Revin jucatorii suspendati pentru meciul de campionat. Intra Moraes, intra Nedelcu, jucatori care dau stabilitate echipei. De ce sa fac discutii aiurea? I-am spus lui Dica: poti sa declari ce vrei si nu ma supar. Poate sa declare ce vrea el! El si cu MM sunt ai mei, sunt familia mea!", a spus Becali la Digisport.