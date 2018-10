FCSB - VOLUNTARI | A FUGIT cu banderola dupa el!!! Momente IREALE pe National Arena. Ce a facut Tanase

Dupa accidentarea lui Planic, Steaua a avut doua crize intr-una!

A ramas si fara singurul fundas central din echipa, dar si fara capitan. Benzar a preluat banderola si a incercat s-o plaseze catre Tanase, dar s-a lovit de refuzul categoric al atacantului! Deposedat de Becali de acest rol in urma cu doua luni, Tanase nici n-a vrut sa auda, in ciuda insistentelor lui Benzar in fata lui! In cele din urma, fundasul dreapta i-a dus banderola lui Filip!