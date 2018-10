FCSB - VOLUNTARI | BLESTEM la FCSB! S-a rupt si Planic! Situatie INCREDIBILA pentru Dica. In ce fel arata apararea

In minutul 79, Bogdan Planic a ramas si fara singurul fundas central pe care-l avea disponibil!

Sarbul s-a accidentat in incercarea de a opri sutul unui adversar. Vizibil afectat, Planic a iesit cu dureri mari din teren. In locul sau, Dica l-a trimis in teren pe Jakolis! Fara Planic, in centrul apararii au ajuns sa joace Filip si Zlatinski! Jakolis a trecut in dreapta, in timp ce Mihai Roman, mijlocas ofensiv, a ramas fundas stanga, pozitie pe care a si inceput partida.