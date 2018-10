FCSB - VOLUNTARI, LIVE 21:00 | Cu SASE ABSENTI, Dica e nevoit sa improvizeze un prim 11! ECHIPA PROBABILA a FCSB pentru duelul cu Voluntari

Urmarim si comentam impreuna FCSB - VOLUNTARI pe www.sport.ro si pe Facebook Sport.ro!

Nicolae Dica, a carui plecare de la FCSB a fost tot mai vehiculata in ultima vreme, trebuie sa rezolve criza in care se afla vicecampioana Romaniei. Stelistii au pierdut ultimele doua meciuri din Liga 1 si primul loc in clasament.

Cu o multime de jucatori accidentati, Dica se gaseste intr-o situatie dificila pentru alcatuirea unui prim 11 competitiv. Sase fotbalisti sunt OUT din lot din cauza accidentarilor. Stan, Momcilovic, Balasa, Morais, Nedelcu, Pintilii nu sunt disponibili.

Dica a gasit o solutie de criza in persoana unui junior, Daniel Toma, capitanul echipei a doua a FCSB. Acesta poate juca pe postul de fundas si ar putea fi titularizat in meciul cu Voluntari langa sarbul Planic!

Daniel Toma are 18 ani si a mai fost rezerva in acest sezon la meciul cu Sepsi OSK. El a jucat o repriza in victoria contra Unirii Alba Iulia, 1-0, din Cupa.

Echipa probabila a lui Dica: Balgradean - Benzar, Planic, Toma, Filip - Ov. Popescu, Teixeira - Man, Tanase, Coman - Gnohere

Rezerve: Vlad, Jakolis, Morutan, Ianis Stoica, Daniel Benzar, Raul Rusescu