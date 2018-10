FCSB 2-1 VOLUNTARI | "Chiar nu stiu ce sa fac!" Dica, dezvaluiri din cea mai NEAGRA saptamana la FCSB! Ce a declarat dupa meciul cu Voluntari

FCSB a castigat meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari cu scorul de 2-1.

FCSB s-a impus pe Arena Nationa contra ultimei clasate, dar continua seria vestilor proaste pentru Nicolae Dica. Planic s-a rupt, iar Ovidiu Popescu s-a accidentat la antrenamentul dinainte de meci si lipsteste luni bune de pe gazon.

"Deocamdata nu stiu ce sa zic despre Planic. Vom vedea maine daca e mai grav. Am avut 5 jucatori accidentati si 2 suspendati. Din pacate si Popescu s-a accidentat. Acum 2 zile la antrenament mai erau 5 minute din antrenament si s-a dus la presing si cand a pus piciorul stang i-a fugit genunchiul. Mi-a spus doctorul ca trebuie sa se opereze", a declarat Nicolae Dica.

Presiunea a fost mare la FCSB. Echipa lui Dica a devenit din nou liderul primei ligi in urma acestei victorii.

"Aveam mare nevoie de victorie. Veneam dupa 2 infrangeri si trebuia neaparat sa castigam ca sa trecem pe primul loc. Am inceput bine si am avut o prima repriza in care am dominat. Trebuie sa fim mai concentrati. In a doua repriza am inceput bine si am deschis scorul, dar apoi am facut putin pasul inapoi ceea ce nu e ok", a spus Dica pentru Digi Sport.

"Au fost cea mai grea saptamana pentru mine"



"A fost o presiune mare ca trebuia sa castigam jocul si veneam dupa 2 infrangeri si trebuia sa castigam jocul. A fost cea mai grea saptamana pentru mine. Cu ajutorul familiei, cu staff-ul langa mine si cu jucatorii alaturi am reusit sa trec peste", a declarat Nicolae Dica.

Nicolae Dica are mari probleme de lot inainte de meciul de Cupa de la Calarasi: "Aduc jucatori de la echipa a 2-a"

"Chiar vorbeam cu MM si cu stafful ca nu stiu ce voi face joi cu cei de la Calarasi. O sa fie foarte dificil. Aduc jucatori de la echipa a 2-a", a declarat antrenorul celor de la FCSB.