Critici dure la adresa statului roman: "Daca Hagi facea Academia in Ungaria, i-ar fi adus o stea de pe cer!" 

Marin Barbu (61 ani) vorbeste despre lipsa de implicare a statului roman in Academia lui Gica Hagi.

Antrenorul Centrului de copii si juniori al lui Sepsi a vorbit despre Academia construita de Gica Hagi, care nu primeste ajutor din partea statului. Intr-o interventie pentru Radio Sport 1, Barbu a declarat ca daca ar fi fost in Ungaria, Hagi ar fi avut Guvernul la picioare.

"Traiesc in aceasta zona, in secuime, de 40 de ani. Sunt mare fan Orban, cel maghiar, evident. Ii cunosc pe unguri cat ajuta sportul. Au dus sportul la rand de numarul 1. Daca Hagi ar fi facut Academia de la Ovidiu in Ungaria, Viktor Orban cred ca ar fi fost in stare sa-i aduca o stea de pe cer", a declarat 'Magiun' Barbu la Radio Sport 1.

"Asta ar fi respectul unui Guvern!"

Antrenorul care a trecut pe la echipe importante din prima liga a spus si ce ajutor ar fi putut sa ii ofere statul roman lui Hagi, daca tot nu l-au ajutat cu bani.

"Pentru ca si Hagi este pamantean, vad ca are ceva probleme si s-a imprumutat la banca. Stiti ce ar fi trebuit sa faca statul roman? Sa il imprumute cu dobanda de 1 la suta, nu cu 7 sau 8, ca pe orice om de rand.

Hagi vrea bani pentru a ajuta sportul, tinerii, pentru sanatatea lor. Oricum, chiar si cu 1 la suta, banca ar castiga. Asta ar fi respectul unui Guvern, daca tot nu ajuti altfel sportul din tara noastra", a adaugat Barbu.