Hagi NU mai are rabdare pana la intoarcerea fotbalului! Ce spune de meciurile cu Craiova

Hagi e fericit ca a putut juca doua amicale contra Craiovei cu o saptamana inainte ca fotbalul sa se reia in mod oficial.

Viitorul a castigat cu 3-0 prima partida si a pierdut-o pe cea de-a doua cu 2-1. Hagi a uitat de obiectivul ratat in acest sezon. Nu se mia gandeste la Europa. Vrea sa castige playout-ul.

"A meritat sa venim, au fost doua meciuri bune, cu intensitate, cu ritm, am castigat multe astazi. Asteptam meciurile oficiale, cred ca suntem pregatiti. Am incercat sa ne pregatim cat mai bine. Fiecare are obiectivele lui. Sper sa castigam meciurile noastre. Nu ne mai lamentam, suntem in playout si ne comportam ca o echipa care trebuie sa castige", a spus Hagi.