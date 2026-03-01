Mihai Covaliu, anunț uriaș despre medalia Anei Bărbosu: „Eu asta cred!“

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte medalia de bronz obţinută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare. S-a ajuns aici după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles.

"Este un nou moment, în sensul că s-a retrimis cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Vom face exact ceea ce am făcut şi până acum, adică vom susţine sportivii români, vom susţine Federaţia Română de Gimnastică. Nu avem cum şi nu avem voie să facem altcumva, decât să apărăm sportivii români, să apărăm drepturile lor, să susţinem Federaţia Română de Gimnastică în acest demers. Nu este o luptă uşoară. Am reuşit să câştigăm, după cum bine ştiţi, prima etapă atunci, acolo, la Jocurile Olimpice de la Paris. Este o nouă etapă acum. Oarecum eram pregătiţi pentru acest moment, pentru că ştiam ce demersuri s-au făcut din partea americană, cei care o reprezintă pe Jordan Chiles. În schimb, eu cred că lucrurile vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice. Medalia să fie a Anei Bărbosu şi să fie a României, pentru că noi am avut două sportive care au fost în lupta pentru această medalie. Ambele au avut exerciţii foarte bune, dar, sigur, ceea ce ţine de ce se întâmplă în afara zonei de concurs şi acolo trebuie atenţie şi acolo trebuie făcute lucrurile la acelaşi nivel ca la Jocurile Olimpice", a declarat luna trecută Covaliu, la Muzeul Sportului.

"Faptul că a apărut în presă că Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia câştigată la Jocurile Olimpice nu a fost un lucru bun, în primul şi în primul rând la adresa sportivului. M-aş fi aşteptat la mai multă solidaritate şi la mai multă susţinere din partea alor noştri. Şi cred că e foarte important în astfel de momente să susţinem cauza sportivilor români şi nu invers. Nu am vorbit cu Ana până acum, pentru că este un moment delicat. Vorbim cu avocaţii ei, sunt lucruri care se întâmplă în limbajul specific, juridic şi prefer să nu ne dăm fiecare cu părerea despre ce a auzit, despre ce a înţeles. Sunt comunicate de presă, lucrurile se întâmplă conform strategiei pe care o avem, conform a ceea ce ne spun avocaţii. Datoria noastră este să ne susţinem sportivii şi să apărăm poziţia României", a completat oficialul COSR, potrivit Agerpres.