GALERIE FOTO Ana Bărbosu, în cursa pentru ”Gimnasta anului 2025” în Europa! Unde o pot vota românii

Ana Bărbosu, în cursa pentru ”Gimnasta anului 2025” în Europa! Unde o pot vota românii Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportiva legitimată la Dinamo este campioană continentală en-titre la sol.

TAGS:
ana barbosuAna Maria BarbosuJordan Chilesgimnasticasol
Din articol
  • Barbosu getty2
×
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Maria Bărbosu, cea mai tânără finalistă la individual compus. Când va avea loc finala din cadrul Mondialului de gimnastică din Liverpool
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ana Bărbosu poate fi votată de fanii români în cursa pentru titlul de ”Gimnasta anului 2025” în Europa.

”GIMNASTICĂ. Ana Maria Bărbosu, în cursa pentru „Gimnasta anului 2025” în Europa 

Gimnasta noastră Ana Maria Bărbosu a fost nominalizată de Federația Europeană de Gimnastică la premiile anului 2025. 

Anul trecut, Ana a câștigat patru medalii la Europene: un aur (la sol), un argint (bârnă) și două de bronz (individual compus și paralele).

‼️În stabilirea câștigătoarei contează voturile fanilor! Puteți vota pentru Ana accesând linkul de mai jos! 

shorturl.at/66Kna”, a postat astăzi CS Dinamo București.

Mihai Covaliu, anunț uriaș despre medalia Anei Bărbosu: „Eu asta cred!“

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte medalia de bronz obţinută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare. S-a ajuns aici după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles.

"Este un nou moment, în sensul că s-a retrimis cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Vom face exact ceea ce am făcut şi până acum, adică vom susţine sportivii români, vom susţine Federaţia Română de Gimnastică. Nu avem cum şi nu avem voie să facem altcumva, decât să apărăm sportivii români, să apărăm drepturile lor, să susţinem Federaţia Română de Gimnastică în acest demers. Nu este o luptă uşoară. Am reuşit să câştigăm, după cum bine ştiţi, prima etapă atunci, acolo, la Jocurile Olimpice de la Paris. Este o nouă etapă acum. Oarecum eram pregătiţi pentru acest moment, pentru că ştiam ce demersuri s-au făcut din partea americană, cei care o reprezintă pe Jordan Chiles. În schimb, eu cred că lucrurile vor rămâne aşa cum au rămas după Jocurile Olimpice. Medalia să fie a Anei Bărbosu şi să fie a României, pentru că noi am avut două sportive care au fost în lupta pentru această medalie. Ambele au avut exerciţii foarte bune, dar, sigur, ceea ce ţine de ce se întâmplă în afara zonei de concurs şi acolo trebuie atenţie şi acolo trebuie făcute lucrurile la acelaşi nivel ca la Jocurile Olimpice", a declarat luna trecută Covaliu, la Muzeul Sportului.

"Faptul că a apărut în presă că Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia câştigată la Jocurile Olimpice nu a fost un lucru bun, în primul şi în primul rând la adresa sportivului. M-aş fi aşteptat la mai multă solidaritate şi la mai multă susţinere din partea alor noştri. Şi cred că e foarte important în astfel de momente să susţinem cauza sportivilor români şi nu invers. Nu am vorbit cu Ana până acum, pentru că este un moment delicat. Vorbim cu avocaţii ei, sunt lucruri care se întâmplă în limbajul specific, juridic şi prefer să nu ne dăm fiecare cu părerea despre ce a auzit, despre ce a înţeles. Sunt comunicate de presă, lucrurile se întâmplă conform strategiei pe care o avem, conform a ceea ce ne spun avocaţii. Datoria noastră este să ne susţinem sportivii şi să apărăm poziţia României", a completat oficialul COSR, potrivit Agerpres.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Olympique Marseille - Olympique Lyon, derby exploziv în Ligue 1! Toate meciurile zilei sunt pe VOYO
Olympique Marseille - Olympique Lyon, derby exploziv în Ligue 1! Toate meciurile zilei sunt pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0

"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

Inter - Genoa 2-0! Trupa lui Cristi Chivu obține o victorie importantă înaintea derby-ului cu AC Milan

Inter - Genoa 2-0! Trupa lui Cristi Chivu obține o victorie importantă înaintea derby-ului cu AC Milan

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”



Recomandarile redactiei
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO: frumoasa prezentatoare a transmis vremea din Superliga
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Pancu șochează după cele 10 victorii la rând: "Așa se va încheia aventura mea la CFR Cluj, o să vedeți"
Chindia Târgoviște - FC Bihor, GOOOOOL decisiv la debut al atacantului împrumutat de la FCSB! E nebunie pentru play-off
Chindia Târgoviște - FC Bihor, GOOOOOL decisiv la debut al atacantului împrumutat de la FCSB! E nebunie pentru play-off
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Unirea Alba Iulia, calificare în Final 8 din Conference Cup! Amalia Novăcean și-a făcut din nou datoria
Alte subiecte de interes
Emoții mari pentru Ana Bărbosu! Ultima decizie luată de americani în cazul scandalului din gimnastică de la JO 2024
Emoții mari pentru Ana Bărbosu! Ultima decizie luată de americani în cazul scandalului din gimnastică de la JO 2024
Daniela Silivaș, șase medalii la JO de la Seul: “Medalia era a Sabrinei! Cei care au făcut greșelile să recunoască!”
Daniela Silivaș, șase medalii la JO de la Seul: “Medalia era a Sabrinei! Cei care au făcut greșelile să recunoască!”
Jordan Chiles rămâne cu medalia de bronz! Americanii au făcut anunțul
Jordan Chiles rămâne cu medalia de bronz! Americanii au făcut anunțul
Când va primi Ana Bărbosu medalia de bronz? Mihai Covaliu a dat răspunsul
Când va primi Ana Bărbosu medalia de bronz? Mihai Covaliu a dat răspunsul
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a înmânat medalia de bronz Anei Bărbosu
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a înmânat medalia de bronz Anei Bărbosu
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS în cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS în cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!