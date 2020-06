Viitorul, prima echipa din Romania care zboara dupa pandemie! De ce se deplaseaza baietii lui Hagi cu avionul la Craiova

In weekend, Viitorul si CS U Craiova se vor infrunta in 2 amicale.

Meciurile se vor disputa la baza de pregatire a oltenilor, iar echipa constanteana va face deplasarea cu avionul, fiind prima echipa de fotbal din Romania care zbura cu avionul dupa pandemia de coronavirus. De obicei, clubul facea deplasarea la Craiova cu autocarul.

Potrivit Fanatik, Viitorul va merge la Craiova vineri, cu o delegatie formata din 50 de persoane, dintre care 30 de fotbalisti pe care Gica Hagi vrea sa ii foloseasca in cele 2 partide.

Tot vineri, jucatorii lui Bergodi vor intra in cantoment pentru amicalele cu dobrogenii. Fotbalistii Universitatii Craiova au mai fost in cantonament timp de 10 zile, pana pe 3 iunie, timp in care au facut 4 teste impotriva noului coronavirus. Toate rezultatele au fost negative.

Cele 2 meciuri dintre Viitorul si CS U Craiova sunt programate sambata, de la ora 11 si de la ora 14.30.