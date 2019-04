Criterii "anti Clinceni" pentru promovarea in Liga I! LPF vine cu o propunere pentru Federatie

LPF nu mai vrea sa vada in Liga I echipe care nu isi disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul din localitate.

Cazul echipei Hermannstadt, care nici acum nu isi joaca meciurile de pe teren propriu in Sibiu, a facut Liga sa propuna un nou criteriu pentru promovarea in Liga I.

LPF vrea ca fiecare echipa sa isi joace meciurile pe stadionul din localitate, iar arena sa corespunda normelor pentru Liga I.

In acest moment, Academica Clinceni este lider in Liga a 2-a, dar nu are un stadion corespunzator pentru Liga I. Echipa reprezinta un sat de 4500 de locuitori din Ilfov, iar arena are o capacitate de putin peste 1500 de locuitori.

Intrebat daca promovarea echipelor Chindia Targoviste si Academica Clinceni ar afecta competitia, in conditiile in care cele doua cluburi nu au stadioane conforme, Gino Iorgulescu a raspuns:

"Ar afecta, sigur ca da, pentru ca aceste cluburi nu au stadioane si suntem in discutii cu Federatia Romana de Fotbal sa facem niste modificari la licentiere."

"Nu se mai poate sa acordam un an de gratiere echipelor care nu au stadioane si care joaca in alte parti decat in orasele de unde provin. O sa incercam sa stabilim, sa anunte cu un an inainte, sa vedem care echipe pot sa isi depuna dosarul pentru licentiere de promovare in Liga 1, pentru ca asa nu se mai poate".

"Ne trezim ca intra in Liga 1 echipe cum a fost Hermannstadt, carora le-am dat o perioada de gratie, au spus ca termina stadionul in decursul acestui an, dar nici pana acum nu joaca la ei acasa. Ne gandim ca acele echipe care nu indeplinesc conditiile sa nu poata promova in Liga 1", a spus Gino Iorgulescu.