Mihai Radut este gata de o revenire in Liga 1! "Asa este, am ajuns la o intelegere" Cu ce echipa poate semna!

Mihai Radut va pleca de la Lech Poznan.

Mihai Radut s-a inteles cu sefii lui Lech Poznan si ar putea pleca de la formatia poloneza la sfarsitul acestui sezon. Mijlocasul are un singur gol marcat pentru Lech Poznan in 57 de partide si se poate intoarce in Liga 1.

Dinamo este gata sa il transfere pe Radut, iar mijlocasul a dezvaluit cu sunt sanse destul de mari sa ajunga in Stefan cel Mare, chiar daca in trecut a evoluat si pentru FCSB.

"Asa este, am ajuns la o intelegere cu cei de la Lech Poznan pentru a pleca liber din vara. Pana atunci, sunt in Polonia. Sanse sa ajung la Dinamo eu cred ca sunt, sa vedem ce discutii vor fi la vara, ce oferta imi vor face, daca imi vor face. Si daca vom putea sa ne intelegem", a spus Mihai Radut pentru doardinamo.ro.

Antrenorul "cainilor" a spus in cadrul unei conferinte de presa ca il asteapta pe Mihai Radut in Stefan cel Mare.

"Mihai Radut e un jucator pe care l-am dorit, il doresc in continuare. Vorbeste tot timpul cu Luana. Isi doreste sa se intoarca. Ma ameninta tot timpul ca vine. Vrea sa isi rezilieze contractul. Mi-a promis. Sunt sigur ca vom gasi un acord. Daca isi doreste sa vina in Romania, va veni la Dinamo. Va castiga mai mult de 18.000 de euro daca va avea performante", a declarat Mircea Rednic in cadrul unei conferinte de presa.