Stema NOUA pentru Federatia Romana de Fotbal! Cu ce sigla mergem pe piept la Euro din Italia

Astazi, conturile de socializare ale FRF si-au schimbat fotografia de profil, pentru a anunta noul logo cu care Hagi jr.& comp. vor merge la Euro 2019.

La Casa Fotbalului are loc astazi Adunarea Generala a FRF, la care au participat 221 de de membri afiliati din totalul de 261. La sedinta asista si Karl-Erik Nilsson, prim vicepresedinte al UEFA. La inceputul sedintei Adunarii Generale s-a tinut un moment de reculegere in memoria unor personalitati precum Ilie Balaci, Valeriu Ionita, George Stanca sau Cristian Topescu, care s-au stins in ultimul an. Tot astazi, printre alte decizii supuse la vot, s-a anuntat lansarea unui nou logo pentru FRF. Noua sigla are un scut cu 5 laturi, un vultur stilizat ornat in culorile tricolorului national si denumirea „FRF” in mijloc, pe fond alb.