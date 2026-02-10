Tottenham a pierdut meciul de pe teren propriu cu Newcastle, scor 1-2. Malick Thiaw a deschis scorul în prelungirile primei reprize, după ce ”coțofenele” au avut și un gol anulat în finalul primei părți.

Londonezii au restabilit egalitatea în primele minute în minutul 64 prin Archie Gray, dar bucuria lor nu a durat mult. Newcastle a revenit în avantaj patru minute mai târziu prin Jacob Ramsey, care a stabilit scorul final.

Tottenham, la trei puncte de retrogradare

În urma acestui rezultat, Tottenham a căzut pe locul 16. A rămas cu 29 de puncte, a ajuns la opt meciuri fără victorie în Premier League și ”tremură” serios în cursa pentru evitarea retrogradării.

Primul loc retrogradabil este ocupat de rivala locală West Ham, cu 24 de puncte, la egalitate cu Nottingham Forest, ocupanta locului 17.

În această partidă, Radu Drăgușin (24 de ani) a fost din nou integralist pentru Tottenham, având în vedere că Thomas Frank nu-l are la dispoziție pe Cristian Romero, suspendat după cartonașul roșu încasat în meciul cu Manchester United.

Tottenham se pregătește pentru derby-ul cu Arsenal

În următoarea etapă, Tottenham va avea parte de un meci infernal. Va juca tot pe teren propriu cu liderul și rivala londoneză Arsenal.

De partea cealaltă, Newcastle urcă pe locul zece și pune capăt unei serii de trei înfrângeri la rând. ”Coțofenele” au 36 de puncte și se vor deplasa pe terenul lui Manchester City.

Clasamentul din Premier League, după ce Tottenham a pierdut cu Newcastle în Premier League: