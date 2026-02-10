Radu Drăgușin a fost integralist pentru londonezi și a bifat al treilea meci consecutiv ca titular în campionat.

Newcastle a deschis scorul în prelungirile primei reprize, când Thiaw a profitat de o respingere în față a portarului Vicario.

Tottenham a reușit egalarea prin Archie Gray, în urma unui corner, însă bucuria gazdelor a durat puțin.

Ramsey a readus-o pe Newcastle în avantaj, cu un șut plasat la colțul lung, reușită ce a stabilit și scorul final.

Tottenham nu a mai pățit asta de 18 ani!

În urma acestui eșec, Tottenham a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în Premier League, patru remize și patru înfrângeri.

Este cea mai lungă serie negativă a clubului din ultimii 18 ani, precedenta datând din perioada mai–octombrie 2008, sub comanda lui Juande Ramos, scrie OPTA.

Spurs ocupă în acest moment locul 16 în clasament, cu 29 de puncte, și se apropie periculos de zona retrogradării. DETALII AICI