Universitatea Craiova - U Cluj, meci care poate decide titlul de campioană în Superligă, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.

Înaintea derby-ului, ambele formații au câte 60 de goluri marcate. Mai mult, 16 dintre acestea au fost reușite în urma unor faze fixe. Egalitate perfectă în ofensivă!

Foarte echilibrate sunt și alte ”cifre” statistice: Craiova și Cluj sunt cluburile cu cei mai mulți marcatori în ediția 2025/26 din Superligă - 20 gazdele, 19 oaspeții. Și tot ele sunt și echipele cu cele mai puține goluri încasate, Universitatea Cluj - 32, Universitatea Craiova - 33. (Info: LPF)

Cum arată echipele de start în Universitatea Craiova - U Cluj

Surprinzător, titular în poarta lui U Cluj nu este lituanianul Gertmonas, ci ”Under”-ul Lefter!

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj: Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic

Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Echipa lui Filipe Coelho se află pe primul loc în clasament cu 46 de puncte, în timp ce formația dirijată de Cristiano Bergodi ocupă poziția secundă, la o lungime în spatele liderului.