La doar 24 de ore de la despărţirea de Rapid Bucureşti, handbalista portugheză Mariana Lopes a semnat cu campioana Gloria Bistriţa.
”Deşi această despărţire vine într-un moment dificil pentru echipa noastră, respectăm decizia jucătoarei şi mergem mai departe cu încredere în grupul pe care l-am construit împreună”, anunţa, luni, Rapid Bucureşti, despre despărţirea la cererea jucătoarei.
Marţi, Gloria Bistriţa a anunţat transferul acesteia.
"Bun venit la Gloria Bistrița!"
”Bun venit la Gloria Bistriţa, Mariana Lopes! Internaţionala portugheză Mariana Ferreira Lopes se alătură echipei noastre şi va evolua pe postul de centru. Cu experienţă internaţională şi naţională, la Rapid Bucureşti, maturitate sportivă şi dorinţa de a contribui la performanţa echipei, Mariana începe un nou capitol al carierei sale în tricoul Gloriei Bistriţa. Mariana, bine ai venit în familia Gloria!”, este anunţul campioanei.
Mariana Lopes (31 de ani) a semnat cu Rapid în vara lui 2025, când a venit de la formaţia maghiară Békéscsabai Előre NKSE.