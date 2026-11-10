La doar 24 de ore de la despărţirea de Rapid Bucureşti, handbalista portugheză Mariana Lopes a semnat cu campioana Gloria Bistriţa.

”Deşi această despărţire vine într-un moment dificil pentru echipa noastră, respectăm decizia jucătoarei şi mergem mai departe cu încredere în grupul pe care l-am construit împreună”, anunţa, luni, Rapid Bucureşti, despre despărţirea la cererea jucătoarei.