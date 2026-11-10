Pancu și-a criticat sever elevii pentru felul în care s-au retras în a doua repriză, iar Angelescu i-a dat dreptate să fie supărat.

Victor Angelescu a intervenit după declarațiile lui Daniel Pancu

Totuși, finanțatorul giuleștenilor a explicat că tehnicianul a avut o reacție „la cald”.

„Îl cunosc de atâta timp, ştiu şi prima oară când a fost antrenor la Liga 3, după ce a terminat cariera de fotbalist. E un tip care spune lucrurile aşa cum le gândeşte. Aşa e Pancu, nu putem să-l schimbăm noi, e bine aşa cum e el.

Am fost la meci, l-am văzut foarte supărat, am vorbit. E o declaraţie dată la supărare. Noi făcusem o primă repriză foarte bună. Am dominat la posesie, şuturi, ocazii, cornere, iar în repriza a doua am arătat total diferit, deşi au fost aceiaşi jucători intraţi pe teren.

Multe lucruri le-a spus poate şi la supărare atunci. Primul lucru a fost că le-a cerut să nu se retragă, dar până în minutul 75 am intrat de două ori în jumătatea adversă.

Angelescu: „Era normal să fie supărat”

Sunt nişte lucruri de reglat. Jucătorii, în anumite momente, nu au încrederea pe care şi-o doreşte Pancu. Este şi o chestie de mentalitate a unor jucători, la asta bănuiesc că se referă Pancu.

Sunt lucruri pe care Pancu le analizează cu jucătorii. În anumite momente poate să intervină o teamă, să etaloneze rezultatul într-un anumit fel. Avem jucători buni, care dacă ar avea mai multă încredere, ar gestiona mai bine. Era normal să fie supărat.

Pancu sunt convins că îşi doreşte să câştige trofeul, dar e la supărare şi sunt anumite momente pe care nu le poţi controla. Eşti la cald după meci, eşti supărat. Nu e primul meci, şi cu FCSB am avut 1-0 şi după am fost de nerecunoscut”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Daniel Pancu: „Tot ce a fost înainte nu e întâmplător”

„Marinarii” au primit vizita giuleștenilor sâmbătă seară, de la 17:30, în etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Farul și Rapid au împărțit punctele.

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că rezultatul obținut de giuleșteni la Ovidiu este echitabil.

„E un punct într-o deplasare foarte grea, cu o echipă care marca foarte multe goluri pe teren propriu. E un rezultat echitabil. Sunt lucruri care mă depășesc, lucruri care vin din trecut. Jucătorii sunt ultimii vinovați. Nu poți să ai jocul sub control, în atâtea situații... Și acum două etape am intrat în avantaj la pauză și am luat patru în a doua. Sunt lucruri de mentalitate. Jucătorii clachează de trei ani când ajung la meciurile importante. Tot ce a fost înainte nu e întâmplător.

E clar că avem o problemă și e o problemă mare de tot. Când suntem în avantaj, ne pierdem echilibrul și suferim cu toții. Poate văd eu altfel lucrurile, poate sunt obișnuit cu un Rapid care să domine oriunde joacă. Suntem la mijlocul unui proces, dar, din punct de vedere al modului în care intrăm în repriza a doua când suntem în avantaj, e clar că sunt probleme din trecut. Jucătorii pot să depășească, dar nu la Rapid.

La Rapid am venit cu un obiectiv, să intru în play-off, dar, între timp, văd că lumea vorbește de șanse la campionat, de Rapid în primele trei, poate ar trebui să ne întoarcem la ce am vorbit în vară. Și FCSB ne-a călcat în picioare în repriza a doua. Am știut tot timpul că un gol nu e de ajuns la Constanța în deplasare. Am primit un gol și apoi ne-am pierdut toate formele de organizare. La ce jucători avem pe bancă, ar trebui să fie un mare avantaj pentru noi.

Pancu a urecheat un jucător după meciul de la Ovidiu: „Nu știe ce înseamnă Rapidul! E un copil!”

Sunt lucruri care mă depășesc, în unele momente nu înțeleg nimic. Totul pleacă de la dueluri. Nu se poate. Sunt lucruri care țin de atmosferă, e nevoie de timp. Latif nu știe ce înseamnă Rapidul, e un copil. Normal că l-am întors, cum să nu-l întorc? (n.r.- Latif plecase direct la vestiar și Pancu l-a chemat înapoi pentru a saluta suporterii).

E nevoie de timp, dar ce timp, dacă lumea vorbește despre campionat după trei luni? Ce se întâmplă în anumite momente la jocurile din deplasare, nu ai cum... Pentru câștigarea campionatului vorbesc. Așa, locul 5 sau 6 Rapidul îl ia și cu tine antrenor, nu glumesc, la ce valoare are echipa”, a spus Daniel Pancu după meci.

Vladan Bubanja a deschis scorul în minutul 32 la Ovidiu. În actul secund, Răzvan Tănasa a restabilit egalitatea, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.