Cristi Munteanu, despre ghinionul lui Rednic: "Dumnezeu nu doarme. Probabil ca a fost o palma si pentru ce i-a facut lui Claudiu Niculescu"

Sezonul lui Dinamo e terminat, crede fostul portar.

Mircea Rednic l-a inlocuit pe Claudiu Niculescu pe banca lui Dinamo, ultimul prinzand doar 3 meciuri si 13 antrenamente ca antrenor al "cainilor", inainte sa fie "mazilit" de conducere.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spune ca sezonul este incheiat pentru "ros-albi", care trebuie sa inceapa conturarea lotului pentru lupta din sezonul viitor la play-off si titlu. Printre cauzele esecului enumerate de "Babicu" se numara lipsa de ambitie a jucatorilor si cea de statornicie a conducerii, atmosfera neprielnica performantei, ghinionul si... divinitatea.

"In acest an, Dinamo a avut un joc mediocru, submediocru. Si cu Rednic, si fara Rednic… Dinamo are clar echipa de play-off, dar nu stiu ce framantari au fost acolo, ce s-a intamplat, de ce nu merg lucrurile. Rednic a ajuns deja la 11-12 meciuri, a mers 1-2-3 etape sa dea vina pe altii. Din miscarile pe care el le face, e clar! Eu mi-am dat seama ca el pregateste sezonul viitor. Eu zic de o luna ca sezonul asta e terminat. Rednic nu a abordat de la inceput cum trebuie, nu a avut speech-ul ca sa-i faca sa joace.

Poti sa spui orice, dar nu ca Rednic nu a preluat o echipa de la Bratu, nu de la Niculescu, care sa nu fie de play-off. Daca mai pui si experienta lui, si valoarea lui de antrenor... Discursul lui a fost prost de atunci, si-a pierdut vestiarul, iar meciul cu Craiova a fost un foc de paie. E o prostie asta cu blat cu Craiova. Craiova se bate la campionat si face blat ca sa ia 3 goluri de la Dinamo? E o tampenie!

Lui Rednic ii ramane sa pregateasca sezonul viitor. El are vina lui, dar si jucatorii ar trebui sa fie mai ambitiosi, sa joace pentru ei. Nu stiu ce blocaj e acolo, in vestiar, ca ei trebuie sa joace bine si sa castige meciuri indiferent ca e Andone, Bratu, Rednic sau Lucescu. Nu am vazut orgoliul jucatorilor, nu am vazut reactie din partea lor. Rednic a avut si sansa cu Voluntari sau Craiova, dar nu da bine in CV-ul lui eliminare cu Miercurea Ciuc si infrangeri cu 1-4, 0-3...

Eu cred ca e unul dintre cei mai valorosi antrenori romani ai momentului, dar uite ca de data asta nu i-a iesit. Cred ca va avea rabdare Negoita cu el, pentru ca nu-si permite sa-l demita si pe el. Nu se va bate la retrogradare, dar va fi la fel ca in sezonul trecut. Rednic trebuie sa deschida acum ochii bine, ca sa vada ce face. Sa-si formeze lotul pentru sezonul viitor. Sa pregateasca lotul si sa se bata, frate, la campionat, la primele trei locuri!

Mai e si faptul ca Dumnezeu nu doarme si probabil ca a fost o palma si pentru ce i-a facut lui Claudiu Niculescu. Te gandesti si la asta, le pui pe toate in calcul. Pentru ca Rednic a gresit, el trebuia sa vina la Dinamo in momentul in care se termina turul sau in iarna. Punct! Mai ales ca era Claudiu Niculescu, un fost jucator de-al lui. El nu trebuia sa accepte. Nu e normal, ma, la valoarea ta, ca esti Rednic! Si ai si un lot de play-off! Nu ai de primele 3, dar de play-off il ai clar. Nu i-a iesit, nu a gasit speech-ul bun, nu a fost inspirat.

Experienta lui Rednic nu a ajutat Dinamo. In momentul in care a venit la Dinamo si l-am auzit pe Alexandru David, spunand ca <l-am prins pe Rednic liber si nu puteam sa riscam sa-l pierdem> si calcandu-l in picioare pe Claudiu Niculescu, am ramas masca. Aici a avut vina, in primul rand, conducerea lui Dinamo, care nu si-a respectat un fost idol, o fosta legenda a clubului, apoi nu s-a respectat ea ca si club, iar Rednic nu a respectat faptul ca Niculescu i-a fost jucator. Putea sa spuna la fel ca Hagi, ca vad ca rade lumea de el cand zice ca nu preia echipe din mers. <Domne, Dinamo are un antrenor de 2 saptamani si el mi-a fost si jucator. Cum pot sa vin eu acum si sa semnez contractul de antrenor?>", a declarat Munteanu pentru Sport.ro.