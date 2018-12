Jucatorii au abandonat ca sa-l DISTRUGA pe Rednic!? Situatie exploziva la Dinamo! Ce s-ar fi intamplat la Giurgiu

Dinamo a facut cel mai slab meci cu Rednic antrenor si a pierdut clar la Giurgiu, contra Astrei.

Helmuth Duckadam crede ca fotbalistii au jucat impotriva antrenorului lor. Dinamovistii nu sunt convinsi ca vor continua in lot si din iarna si n-au avut niciun motiv sa dea totul contra Astrei, crede Duckadam.

"Asa am vazut eu, ca au jucat impotriva lui Rednic. Scorul trebuia sa fie undeva la 9-2. Nici faulturi nu am vazut, nu a fost agresivitate. Multi stau cu gandul la ce va fi maine, stiu ca vor pleca. Cu siguranta, acesta e unul dintre motivele pentru lipsa de agresivitate. Si in aceasta saptamana au plecat jucatori, e o lista lunga pe care figureaza si altii. "Ce fac, ma accidentez azi?" - cred ca asa se gandesc multi dintre ei. Nu i-am vazut suparati dupa goluri", a zis Duckadam la Digisport.