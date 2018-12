Reactia lui Dica dupa Astra - Dinamo: "Daca faceam eu asta, ma impuscau! Nu mai ajungeam la conferinta asta!"

FCSB - CFR Cluj, sambata, ora 20:00, este ultimul mare meci al anului.

Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit si despre meciul cu scantei de aseara dintre Astra si Dinamo.

Dica a subliniat faptul ca Mircea Rednic si-a atacat jucatorii dupa infrangerea cu 1-4 si este de parere ca lui nu i-ar fi fost permis un asemenea discurs intr-o situatie similara.

"Din pacate, sunt oameni care isi dau cu parerea despre mine si nu ar trebui. Urmariti emisiunile. Este clar ca eu sunt vinovat si-mi asum, asta trebuie sa intelegeti. Poate sunt singurul... Va dau un exemplu. Am vazut comentariile de după meciul Astra - Dinamo. Dacă ieseam si eu sa spun ca jucatorii nu au fost in stare sa puna in practica ceea ce le-am spus, pai ma impuscau, a doua zi, chiar aici, nu mai ajungeam la conferinta.

Nu vreau sa comentez ce a spus domnul Hagi. Uitati-va la cifrele jucatorilor adusi de la Viitorul, ce jucau acolo si ce joaca acum. Cei de la Viitorul ne-au incurcat cu pressingul, dar am rezolvat asta in repriza secunda. Vreau sa se scoata in evidenta ce am facut in prima repriza si ce am facut in a doua. Cei de la Botosani au avut posesia, da, dar asta in special in repriza a doua, la inceput, cand am jucat rau. Dar si la acest meci, as fi vrut sa vad analize făcute pe cum jucat în ofensivă, dar nu vorbim pentru că Dică nu face nimic la echipă. Ca am fost aplaudat la Pitesti nu a scris nimeni", a declarat Dica in cadrul unei conferinte de presa.