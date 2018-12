Un fost jucator al lui Dinamo: "Eu am incredere sa le trimit pe mama sau pe fie-mea in galeria lui Dinamo!"

Reactia vine dupa ce sotia lui Sergiu Hanca a acuzat ca ar fi fost agresata fizic si verbal, in timpul meciului cu Astra.

Autor: Gabriel Chirea

Dupa infrangerea cu 4-1 de pe terenul Astrei, in ultimul meci jucat de Dinamo in acest an, a izbucnit un nou scandal in tabara "ros-albilor". Andreea, sotia mijlocasului Sergiu Hanca, a acuzat ca mai multi ultrasi dinamovisti ca ar fi agresat-o verbal si fizic, dupa ce acestia i-ar fi reprosat ca s-a bucurat prea entuziast la golul inscris de sotul sau. Pe imaginile video se observa un schimb aprins de replici, tanara preferand sa paraseasca rapid sectorul rezervat fanilor oaspeti de pe arena din Giurgiu.

Dupa meci, Hanca a folosit episodul pentru a cere rezilierea contractului cu Dinamo, spunand ca atitudinea fanilor dinamovisti l-a dezgustat si vrea sa paraseasca clubul. "I-am zis lui Danciu, i-am zis lui Balanescu, am anuntat pe toata lumea, nu stiu ce se intampla daca nu-mi reziliaza contractul. Poate sa-mi dea 50.000 de euro pe luna ca eu nu mai raman la Dinamo. Pentru mine Dinamo a murit in seara asta!", ar fi declarat Hanca, la finalul meciului.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spune ca intelege revolta lui Hanca, dar poate acesta s-a lasat cuprins de emotia transmisa de sotia sale. "E urat ce s-a intamplat cu Hanca. E o chestie de familie, nu pot sa comentez prea mult. Insa, mi-e greu sa cred ca acolo erau suporterii lui Dinamo, care sa atace o femeie si sotia unui fotbalist. In cazul meu, la cat iubesc eu Dinamo, as avea curaj sa o trimit si pe mama in mijlocul galeriei. Si pe fie-mea! Ce simt ei acolo in tribuna, simteam si eu in teren. Se mai intampla sa vreau si sa nu iasa... Dar eu nu cred ca un suporter adevarat al lui Dinamo ar ajunge sa se coboare la nivelul ala. Nu cred! Ori a fost altcineva acolo, cativa golani, ori poate ea a exagerat. Fotbalul ramane un spectacol, lumea vine, se uita. Daca ii place, mai vine. Daca nu ii place, injura si nu mai vine. Sau poate vine iar tot sa injure... Asta e sportul, se mai striga diverse lucruri la cald, se mai spun altele mai putin elegante.

Cert e ca, in momentul asta, Dinamo e tinuta de suporteri. Brandul lui Dinamo e tinut in viata de suporteri. Asta e clar! Jocul echipei, de cativa ani, nu mai merge. A fost o rabufnire cu Cosmin Contra si dupa aceea a fost dezastru. Asta e adevarul! Echipa asta a fost tinuta de spiritul galeriei, de spiritul fanilor, de deplasarile cu echipa, de coregrafiile pe care le-au facut, care au aratat lumii ca, chiar daca Dinamo e pe locul 12, asta e Dinamo pe care il facem noi in tribune. Ca Dinamo nu inseamna un sezon, doua, trei. Dinamo inseamna milioane de fani, zeci de ani in spate, o istorie lunga. Dinamo inseamna de la Dudu Georgescu, Dumitrache, Dinu, Lucescu, pana la ultimul jucator, Hanca", a spus Cristi Munteanu pentru Sport.ro.