Sâmbătă dimineață a avut loc ultima etapă din play-out-ul Ligii a 2-a. În play-off-ul eșalonului secund au mai rămas două meciuri din etapa #9 și runda #3 integrală.

E gata și cu Liga 2! Cine retrogradează în Liga 3 și ce se întâmplă cu CS Dinamo

La finalul play-out-ului, Ceahlăul Piatra Neamț și Câmpulung din Grupa A au retrogradat în al treilea eșalon, în timp ce CSM Olimpia Satu Mare și Tunari au retrogradat în Liga 3 din Grupa B.

Ultima echipă care retrogradează din eșalonul secund se va stabili spre sfârșitul lunii. CS Dinamo și CSC 1599 Șelimbăr se vor duela în ”dublă” manșă în barajul pentru menținere în Liga 2.

Rezultatele ultimei etape din play-out-ul ligii a 2-a

Ceahlăul - Metalul Buzău 0-3

Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare 2-2

CS Dinamo - FC ASA Târgu Mureș 1-3

CSC 1599 Șelimbăr - FC Bacău 4-1

CSC Dumbrăvița - CS Afumați 1-0

CSM Slatina - Poli Iași 1-0

Gloria Bistrița - Câmpulung 6-0

- Câmpulung 6-0 Tunari - Reșița 3-1

Cum arată Grupa A din play-out Liga 2