FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a anunțat că a rezolvat transferul fostului dinamovist Eddy Gnahore (32 de ani). Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, a reacționat după ce Gnahore a ajuns în curtea FCSB-ului, echipa patronată de nașul său, Gigi Becali.

Cristi Borcea: ”Nu vreau să jignesc”

Omul care a condus destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” este de părere că francezul reprezintă o pierdere mare pentru cei de la Dinamo și lansează ”săgeți” către actuala conducere.

"Am văzut, da. Cea mai mare pierdere pentru Dinamo. Cel mai bun mijlocaș. Dinamo a pierdut doi jucători care au fost în echipa sezonului, Boateng și Gnahore. Anul trecut au pierdut trei jucători importanți. Nu știu, nu prea există semnale că se vrea performanță.

Să pierzi în fiecare an cei mai buni jucători, clar este o lipsă de concentrare a conducerii. Nu vreau să jignesc. La Politic au făcut cel mai bine, merită felicitați. Au luat un milion, plus Musi. Oricine ar fi făcut asta. Anul trecut au plecat Selmani, Olsen, Homawoo, jucători extraordinari", a spus Borcea, potrivit digisport.ro.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.