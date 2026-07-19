Debutează și Dinamo în noul sezon de Superligă, azi, în deplasarea de la Petrolul Ploiești. “Câinii” au pierdut doi jucători importanți în pauza dintre sezoane, Boateng și Gnahoere, dar cea mai notabilă pierdere, în opinia fanilor, este aceea a antrenorului croat, Zjeliko Kopic. A venit Nuno Campos, un fost fotbalist portughez, dar care ca tehnician nu putem spune că a rupt gura târgului până acum.

De partea cealaltă, la petroliști, situația financiară sperie în continuare suporterii, iar teama ca echipa să se bată din nou pentru evitarea retrogradării nu a dispărut.

Cea mai importantă pierdere pentru “găzari” este cea a lui Gicu Grozav, plecat în această vară.

Echipe probabile

Petrolul Ploiești:

Zima – Rodrigues, Papp, Malula, Dumitrescu – Dulca, Huseynov – Botoșan, Hanca, Martins – Chică-Roșă.

Dinamo București:

Epassy – Sivis, Dutu, Stoinov, Radu – Mihai, Mărginean, Cîrjan – Musi, Armstrong, Pop .

Nuno Campos a folosit în pregătiri un sistem 1-4-3-3.

Raul Opruț este cea mai notabilă absență din tabăra “alb - roșie”.

Cotele

Casele de pariuri anticipează un meci echilibrat, iar asta vedem din cote:

Petrolul: 3.75

Egal: 3.30

Dinamo: 2.10

Duel portughez pe cele două bănci tehnice:

Ricardo Sousa - Petrolul

Nuno Campos - Dinamo

Ultima partidă dintre cele două formații, s-a terminat nedecisă, scor 1:1.

Se întâlnesc două grupări care adunat au împreună 22 de titluri de campioană a României: Dinamo - 18, Petrolul - 4.

Meciul se va disputa pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, și va fi arbitrat de Kovács Szabolcs.

Sugestia Sport.ro:

2-4 goluri în meci