BREAKING NEWS | Anamaria Prodan s-a INFURIAT si a intrat din nou in direct! Dezvaluiri halucinante de la negocierile pentru Man: "Ma duc acolo vineri!"

Anamaria Prodan nu renunta la Man!

Agentul il ataca din nou pe Gigi Becali si spune ca va merge personal in Italia pentru a-l reprezenta pe Man la negocierile cu clubul din Serie A. Prodan explica modul in care au decurs negocierile dintre FCSB si Parma.

"Becali se incurca in minciuni, vorbeste fara sens. Spune ca a batut palma pe 13 milioane si inca doua bonus. Inainte ca Anamaria Prodan sa aduca hartie oficiala tot de la Parma, deci e o nebunie! Parma batea palma cu Gigi si Giovanni Becali, iar doua ore mai tarziu imi dadea mie oferta pentru acelasi jucator de 10 milioane cu doua milioane bonus.

Deci cum la doua ore Parma trimite oferta mai mica cu doua milioane decat cea agreata initial, cum zice Becali? Am conversatiile. Mi-a zis sa nu anunt presa pentru ca vrea sa ceara 15 milioane. OK, trimite-le raspuns ca vrei 15.

Am mailul de la Steaua in care clubul multumeste pentru 10 milioane, dar spune ca vrea 15, niciun leu mai utin. Deci, de ce mai raspundea Gigi, daca inainte cu doua ore se intelesesera pe 13 cu doua bonus? Cu ce sa il mint eu? I-am adus toate ofertele. Pe Dennis Man a avut 5 oferte. Eu am fost buna, extraordinara, in familie cu Gigi Becali, cat nu i-am cerut niciun ban si cat am lucrat gratis. Si cat l-am ajutat sa nu ii distruga cineva clubul cat a stat in puscarie. Maine ma duc acolo, la Parma. Probabil, varul o sa fie acolo sa isi ia banii.



La Parma e o situatie foarte incurcata, de asta ma sunase ieri si era asa dragut ca imi da 100 de mii de euro. Adica trebuia sa ii dau jucatorul lui Giovanni pentru 5 ani si sa imi arunce el 50 000 si Giovanni 50 000, in conditiile in care au facut 13 milioane. Nu cred in aceasta suma. Maximum 12 milioane de euro sunt, si aia cu bonusuri. Si in rate!", a spus Prodan la Telekom Sport.

Anamaria vrea un salariu de 1,5 milioane pe sezon pentru Man. Spune ca Giovanni Becali ii poate obtine doar jumatate din suma:



"Eu am cerut 1,5 milioane salariu, Giovanni ii negociaza 400 000 pana la finalul anului sau 650 - 800 000 pe an. Giovanni isi ia niste bani nefacand nimic. A obtinut un numar de telefon si a sunat. Gigi nu vorbeste nicio limba straina, iar Giovanni, pe unde a invatat el limbi straine.... "