"Crede cineva acest r***t?" Fanii lui Birmingham sterg pe jos cu oferta de 10 milioane de euro pentru Dennis Man! Ce au putut sa scrie despre "perla" lui Becali

Dennis Man a avut oferta de la Birmingham.

Jucatorul celor de la FCSB, Dennis Man, ar fi putut pleca in Anglia, in Liga a 2-a, la Birmingham in acesata iarna, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu oferta. Clubul din Championship oferea 10 milioane de euro, insa Gigi Becali vrea sa obtina cel putin 30 de milioane de euro in schimbul "perlei" sale.

Fanii lui Birmingham au auzit de oferta facuta de oficialii clubului si au reactionat pe retelele de socializare, majoritatea spunand ca nu ar fi un transfer de care clubul ar avea nevoie



"Sigur nu este adevarat. Avem nevoie de un atacant, un portar, un mijlocas la inchidere, nu o aripa. Si pentru 7.6 milioane de lire sterline. Crede cineva acest r****t?

I-am adus pe Villalba si Bela, ii avem pe Crowley, Bellingham, Mghoma si Montero, nu avem nevoie de o alta aripa. Este destul de clar faptul ca avem nevoie de un atacant, un fundas si un portar"

Inteleg acum. Daca cumparam toate aripile din lume, oponentii nu ne-ar mai putea ataca pe flancuri...", au fost cateva din reactiile postate de fanii lui Birmingham.