Il cumpara si il imprumuta! Italienii anunta transferul lui Ionut Radu si explica de ce se va grabi Inter in vara

Ionut Radu pare tot mai aproape de un transfer pe bani multi!

Clubul italian Inter Milano il va rascumpara in aceasta vara pe portarul roman Ionut Radu de la rivala Genoa, anunta site-ul Calciomercato.com.

Responsabilii lui Inter au decis sa activeze clauza de rascumparare, in valoare de 12 milioane euro, pentru a nu achita genovezilor inca trei milioane euro in 2020, in cazul in care ar amana aceasta mutare cu un an.

Conform sursei citate, cea mai probabila optiune pentru Inter va fi aceea de a-l imprumuta pe Ionut Radu unei alte formatii in sezonul viitor, pentru ca portarul roman sa poata evolua constant si sa capete si mai multa experienta, după care ar urma sa-l revina la clubul milanez, pentru a-l inlocui pe actualul portar titular, slovenul Samir Handanovic.

Ionut Radu, capitanul selectionatei de tineret a Romaniei, s-a facut remarcat prin evolutiile sale din acest sezon in tricoul echipei Genoa, intrand in vizorul unor cluburi de top din Europa.