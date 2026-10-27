Ignorat de Gică Hagi la echipa națională, Ianis Stoica este aproape de transferul carierei: 4 milioane de euro

Ianis Stoica este, fără doar și poate, unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. În primele 9 etape din campionatul Portugaliei, atacantul a reușit să marcheze patru goluri și a contribuit totodată și cu două pase decisive. În ciuda numerelor foarte bune, Gică Hagi nu l-a convocat pe atacant în acțiunea din septembrie - octombrie a echipei naționale.

Ianis Hagi, aproape de transferul carierei

În condițiile în care a impresionat în debutul sezonului, în presa internațională s-a scris mult despre un posibil transfer. Printre echipele menționate s-a aflat și Koln, formație cu tradiție în Bundesliga.

Cota atacantul a explodat, ajungând la 4 milioane de euro, creșterea fiind de 2,5 milioane de euro. Dacă în mercato de vară Ianis Stoica putea fi vândut pe o sumă relativ mică, acum pretențiile avute de Estrela Amadora au crescut.

Vivi Răchită a dezvăluit că atât Koln, cât și Hoffenheim sunt interesante de serviciile românului, iar cele două formații l-au urmărit pe acesta în ultimul meci. Dacă vor dori transferul lui Ianis Stoica, echipele din Bundesliga ar trebui, potrivit spuselor fostului fundaș de la Steaua, să plătească în jur de 4 milioane de euro.

„Se vorbea de Ianis Stoica, că merge la Porto, că e interes de acolo și așa mai departe. Nu, vă spun eu acum cum stă treaba. Köln și Hoffenheim din Germania sunt interesate 100% de Ianis Stoica. Deci interes sută la sută și se discută transferul lui Ianis Stoica la cele două echipe. Au fost deja la meciul din weekend.

Suma se învârte undeva pe la 4 milioane de euro. Cam atât vor cei de la Estrela pe Ianis, iar transferul se poate face în această iarnă. Nu Porto și ce s-a mai discutat prin presă, ăsta este adevărul”, a declarat Vivi Răchită, conform Fanatik.