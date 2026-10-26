Assad Al-Hamlawi i-a luat fața lui Ștefan Baiaram, în ierarhia fotbaliștilor Craiovei pentru care există cele mai multe propuneri din străinătate.

Explicația rocadei? Meciurile slabe ale vârfului de 1,88 de metri din ultima perioadă se pot număra pe degete. Ceea ce nu se poate spune despre Baiaram. Cifrele vorbesc de la sine: de la începutul lunii septembrie, Al-Hamalwi are 10 meciuri și 9 goluri, pe când, în același interval de timp, Baiaram a adunat 7 prezențe pe teren, 1 gol și 1 pasă de gol.

Al-Hamlawi, țintă pentru Getafe, în poarta căreia a marcat

La cota tot mai bună a lui Al-Hamlawi din acest moment au contribuit, în primul rând, prestațiile sale în partidele internaționale. Pentru că Superliga noastră, de un nivel foarte scăzut, nu prea contează pentru cluburile de afară. Al-Hamlawi are un bilanț spectaculos, în meciurile din septembrie și octombrie pe care le-a disputat la națională și în Conference League:

*5 goluri în trei amicale pentru Palestina.

*2 goluri în două meciuri pentru Craiova, în Conference League, cu Getafe (1-1) și cu Inter Escaldes (3-1).

Potrivit presei arabe, reușita din partida cu formația La Liga l-a adus pe Assad Al-Hamlawi în atenția clubului Getafe. De altfel, după meciul din Bănie, antrenorul ibericilor, Jose Bordalas Jimenez (62 de ani), a confirmat că atacantul Craiovei l-a impresionat.

„În opinia mea, Assad Al-Hamlawi are tot ce îi trebuie pentru a juca în La Liga. E un fotbalist foarte bun, complet. La ce am văzut, sunt convins că, dacă va ajunge în campionatul spaniol, s-ar descurca foarte ușor în La Liga“, a spus Jose Bordalas Jimenez.

Pornind de aici, jurnaliștii arabi au anunțat că plecarea lui Al-Hamlawi, la Getafe, e iminentă.

„Fotbalistul palestinian, Assad Al-Hamlawi, e pe cale să semneze cu clubul spaniol, Getafe. Această formație e interesată de jucătorul Craiovei și negociază deja pentru a oficializa mutarea în perioada de mercato din iarnă. De menționat că Al-Hamlawi a marcat în poarta celor de la Getafe, în meciul din Conference League“, au scris arabii.

Craiova a cerut 5 milioane de euro pentru Al-Hamlawi, în vară

Nu e prima dată când se vorbește despre o ofertă concretă pentru golgheterul formației din Bănie. În vară, jucătorul a fost în vizorul egiptenilor de la Al-Ahly Cairo, cea mai titrată formație din Champions League, în Africa. Atunci însă, mutarea a căzut, pentru că oltenii au cerut 5 milioane de euro pentru transferul lui Al-Hamlawi.

De amintit că Universitatea l-a adus pe atacantul său palestinian, în vara anului 2025, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro. Între timp, cota lui Al-Hamlawi a ajuns la două milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.