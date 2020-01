CRAIOVA IL VREA DE URGENTA PE NISTOR! Ofera bani si un jucator la schimb pentru el! La cine renunta Victor Piturca pentru a-l aduce pe dinamovist

Universitatea Craiova e pe cale sa dea lovitura inceputului de an pe piata transferurilor.

Dan Nistor (31 ani) este aproape sa imbrace tricoul Universitatii Craiova in schimbul sumei de 300.000 de euro. In plus de asta, pentru a se asigura ca jucatorul va ajunge in tabara oltenilor, acestia sunt dispusi sa ofere si un jucator la schimb, pe langa suma de bani.

Dupa cum scriu cei de la gazeta sporturilor, oltenii vor sa il ofere pe Ivan Martic (29 ani) la schimb pentru Dan Nistor. Fundasul dreapta a venit de la Rijeka, in vara anului 2017, insa nu a jucat deloc in ultima parte a anului, iar Victor Piturca a anuntat ca nu se bazeaza pe serviciile lui.