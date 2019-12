Lovitura URIASA pregatita de Sumudica: a inceput negocierile cu Dan Nistor! Cat primeste Dinamo in schimbul transferului

Marius Sumudica n-a stat pe banca lui Gaziantep la meciul cu Malatya (1-1) din cauza pneumoniei.

Lucreaza insa la campania de achizitii a echipei sale! Conform Gazetei Sporturilor, Sumudica a inceput discutiile cu Dan Nistor in vederea unui transfer in Turcia. Liderului 'cainilor' i s-a propus un contract in jurul a 400 000 de euro, mai mult decat dublu fata de cat are la Dinamo (180 000). In schimbul lui Nistor (32 de ani), Dinamo va lua 300 000 de euro.

Desi e cel mai important jucator al echipei, Nistor nu mai e dorit in Stefan cel Mare nici de antrenorul Uhrin, nici de sefi! Deschiderea pe care a aratat-o fata de presa in a confirma public problemele financiare ale jucatorilor l-a costat. Nistor a ajuns pe lista neagra si din cauza salariului mare, precum si a varstei.