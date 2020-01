Prima reactie a lui Nistor dupa ce s-a aflat ca PLEACA la Craiova! Ce spune despre transferul ANULUI in Liga 1

Dan Nistor (31 de ani) o paraseste pe Dinamo. Va semna cu Universitatea Craiova.

Cel mai bun pasator al campionatului ajunge la Craiova in schimbul a 300 000 de euro. Nistor a recunoscut ca trateaza trecerea pe Oblemenco, unde Piturca a insistat sa-l aiba. Nistor a confirmat discutiile cu patronul Rotaru si a lasat de inteles ca pentru oficializarea mutarii mai lipseste doar acordul total al lui Dinamo.

"Am vorbit cu domnul Rotaru. O sa mai discutam si la inceputul saptamanii viitoare. Inca nu e clar totul, nu stiu daca s-au inteles cluburilor", le-ar fi spus Nistor unor apropiati, conform Fanatik.ro.

Suparat pe fani, neplatit de club

Acuzat de suporteri ca a luat rosu intentionat cu Sepsi pentru a intra mai repede in vacanta si a nu face deplasarea la Botosani, Nistor a anuntat inca de la jumatatea lunii trecute ca vrea sa plece din Stefan cel Mare. Capitanul lui Dinamo n-a fost platit de 3 luni si a cerut sa fie lasat sa se desparta acum de club, constient si ca situatia financiara a clubului n-are cum sa se imbunatateasca in conditiile ratarii play-off-ului. Nistor are un salariu de 17 000 de euro pe luna la Dinamo, cu 3 000 sub cat se angajeaza sa-i plateasca Universitatea.

Prunea: "300 000 de euro? O suma jenanta, e penibil! N-am stiut de acest transfer"

Managerul general al lui Dinamo, Florin Prunea, s-a aratat surprins de trecerea lui Nistor la Craiova. Prunea sustine ca n-a avut niciun cuvant de spus in privinta transferului.

"Nu am fost informat de transferul lui Dan Nistor la Craiova. Am vorbit ultima oara cu domnul Negoita de sarbatori. Am ramas uluit cand am vazut. Suma mi se pare penibila, de-a dreptul ridicola. Cand spun asta ma gandesc la faptul ca Dan Nistor e cel mai bun jucator din Liga 1 la ora actuala. In plus, sa nu uitam ce bani a platit Craiova pentru fotbalisti care abia au jucat in Liga 1, gen Qaka. Pai, se compara vreodata? Eu ma opun vehement din doua motive: primul e ca inca avem sanse la play-off, suntem inca in sferturile Cupei Romaniei! Vorbim de un trofeu important pentru fani, dar si despre cel mai scurt drum spre o cupa europeana. Suma este jenanta. Daca suma ar fi direct proportionala cu valoarea fotbalistului, nimeni nu s-ar opune. Sunt convins ca nici fanii nu ar face-o! Nistor valoreaza intre 1,5 si doua milioane de euro", a spus Prunea pentru PRO Sport.