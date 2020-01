Asa arata HAOSUL de la Dinamo: Cea mai buna gluma NU e gluma! "Nistore, stii cum iti marim salariul? Te lasam la Craiova!" :) Ce i-au zis dinamovistii capitanului inainte sa plece la Craiova

Dinamovistii sunt intr-o stare de incertitudine totala dupa decizia lui Negoita de a-l lasa pe Nistor sa plece la Craiova.

Afacerea se face in schimbul a 300 000 de euro. Fotbalistul de 31 de ani ar trebui sa semneze zilele viitoare cu echipa lui Piturca. Oltenii vor titlul in 2020. Visul de a reveni macar in play-off il avea si Dinamo, insa parcursul din ultima parte a lui 2019 i-a indepartat de orice speranta.

Plecarea lui Nistor e lovitura de gratie pe care suporterii o primesc chiar in primele zile din 2020.

Conform surselor din club, despartirea dintre Nistor si Dinamo s-a produs fara prea mari regrete. Mijlocasul n-a fost platit de 3 luni. La discutiile cu liderul din vestiarul 'cainilor' lui Nistor i s-a transmis ca Dinamo ii face 'un bine' marindu-i contractul.. la alta echipa: "N-avem ce sa-ti oferim, asa ca iti marim contractul transferandu-te in alta parte!"

Nistor va lua 20 000 de euro pe luna la Craiova. Cel mai bun pasator al campionatului avea 17 000 de euro lunar la Dinamo.

Suporterii 'cainilor' au luat atitudine dupa anuntul plecarii lui Nistor. Cer implicare mai mare din partea fanilor pentru ca echipa sa supravietuiasca prin programul de socios "Dinamovisti pentru Dinamo".