Piturca il vrea pe Nistor si da la schimb superfotbalisti. Pe cine ar fi dispusa Craiova sa cedeze rivalei 

Capitanul lui Dinamo are zilele numarate in Stefan cel Mare, dar nu duce lipsa de oferte.

Dan Nistor a cazut in dizgratie la Dinamo, fiind considerat de patronul Ionut Negoita, antrenorul Dusan Uhrin si presedintele Florin Prunea principalul vinovat pentru parcursul slab al echipei din luna decembrie, care a distrus sansele “cainilor” de a se califica in play-off-ul Ligii 1. El a fost blamat pentru scandalul declansat pentru recuperarea unor restante salariale de 2-3 luni, in cel mai important moment al sezonului, pentru implicarea firava in ghidarea jucatorilor tineri din postura de capitan al echipei, dar si pentru evolutiile considerata sub nivelul salariului, cel mai mare din lotul lui Dinamo. „Este un jucator important, dar Dinamo poate supravietui fara Nistor. Sunt gata sa pregatesc alt jucator sau poate vom juca alt sistem. In plus, il avem pe Diego Fabbrini, care este de asemenea un jucator bun pentru aceasta pozitie, si vom incerca sa gasim inca unul”, a spus Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, la Pro X.

Nistor va pleca sigur in aceasta iarna, cel mai probabil in strainatate. Mijlocasul dinamovist este dorit de Marius Sumudica la Gazisehir Gaziantep, locul 9 in Turcia, acolo unde mai evolueaza Alin Tosca si Junior Morais. Turcii ar fi dispusi sa achite 300.000 de euro pentru transfer si sa ii plateasca fotbalistului un salariu de 400.000 de euro pe an, mult mai mare decat cei 180.000 de euro cat primeste acum la Dinamo.

De asemenea, Nistor mai este curtat de FCSB, acolo unde patronul Gigi Becali a declarat in numeroase randuri ca il apreciaza in mod deosebit si ca este unul dintre fotbalistii sai preferati din Liga 1, el fiind dispus sa ii plateasca un salariu lunar de peste 20.000 de euro, considerandu-l un inlocuitor perfect al lui Mihai Pintilii, nasul de cununie al lui Nistor, care va prelua o functie de antrenor in staff-ul „ros-albastrilor”.

De asemenea, pentru Nistor si-ar fi exprimat interesul si CS „U” Craiova. Victor Piturca, in mandatul de selectioner al caruia Nistor a debutat la echipa nationala, in iunie 2013, intr-un amical cu Trinidad & Tobago, l-ar vrea ca sa intareasca linia de mijloc a oltenilor, care vor sa atace titlul in 2020. Pe langa o suma de bani, Craiova ar propune si un schimb de jucatori, printre fotbalistii oferiti in schimbul lui Nistor gasindu-se Mirko Pigliacelli, Florin Gardos, Kamer Qaka, Carlos Fortes, Tiago Ferreira, Marius Briceag, Stephane Acka, Ivan Martici, Ovidiu Bic si Andrei Burlacu, ultimii doi imprumutati acum la Chindia. Desi Craiova incearca sa isi usureze lotul de jucatori, pentru ca Piturca vrea sa aduca cel putin 5 jucatori in aceasta iarna, daca Dinamo ar dori mai mult de trei jucatori la schimb, atunci nu s-ar mai putea vorbi de plata unei sume de bani pentru Nistor.