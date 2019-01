Craiova il aduce pe inlocuitorul lui Gardos din Serie A! Motivul pentru care Mangia l-a lasat sa plece

Oltenii au plecat in Antalya fara Gardos.

Mangia ii poate aduce inlocuitor din Italia. Oltenii si-au luat sifonerul cu ei in Antalya, unde vor sta trei saptamani.

Daca ramanea la Craiova, Gardos imbatranea pe banca. "Decizia mea este ca sunt alti jucatori inaintea lui" spune Mangia.

In vacanta, impresarii din Italia i-au propus lui Mangia mai multi jucatori cu meciuri in Serie A. Oltenii vor sta trei saptamani in Antalya si vor juca trei amicale. Fanii ii cer titlul lui Mangia.

"Daca este posibil, sa facem mai bine ca anul trecut" isi doreste Mangia.

Reporter: Ce ar fi mai frumos pentru tine, titlul cu Craiova sau titlul cu nationala?

Alexandru Cicaldau: Bineinteles ca orice jucator si-ar dori ambele lucruri, dar ramane de vazut.