Universitatea Craiova s-a impus în deplasarea de la Corvinul, scor 1-0, într-un meci din runda a noua a sezonului regulat din Superliga.

Unicul gol al meciului, dar și cel care a adus victoria oltenilor, a fost marcat de Alexandru Cicâldău.

Nicușor Bancu a spus ce trebuie să facă Universitatea Craiova ca să câștige cu FCSB

Căpitanul Universității Craiova a spus că valoarea jucătorilor a făcut diferența în partida de la Arad și s-a bucurat pentru golul marcat de Alexandru Cicâldău.

Nicușor Bancu e de părere că dacă Universitatea Craiova va juca împotriva lui FCSB ca în meciul cu ”U” Cluj, pe care oltenii l-au câștigat cu 4-0, atunci ar trebui să se impună fără probleme în fața formației patronate de Gigi Becali.

„I-am reproșat mereu că nu mai poate să dea gol (n.r. lui Cicâldău), azi i-am zis că o să marcheze și așa s-a întâmplat.

Sunt momente în joc când valoarea individuală iese în evidență.

Felicit toată echipă că este al doilea meci fără gol primit și este un lucru important.

trebuie să îi integrăm și pe cei care au venit, am avut nevoie de timp după acele meciuri din cupele europene. Am lucrat mai mult la antrenament și acest lucru s-a văzut astăzi.

Este un derby cu FCSB, toată Craiova așteaptă acest meci. Noi trebuie să jucăm cum am jucat cu ”U” Cluj și nu vom avea probleme, acel este un meci de referință pentru noi, pentru că a fost cea mai bună prestație a noastră din acest sezon.

FCSB este o echipă puternică, dar noi acasă suntem o forță și abia așteptăm acel meci”, a spus Nicușor Bancu la flash-interviu.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova a urcat pe locul trei în Superliga și se află la trei puncte de liderul Dinamo.

De cealaltă parte, Corvinul Hunedoara are zece puncte și se află pe locul zece după nouă partide jucate.