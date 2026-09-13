„6 înfrângeri în 7 meciuri!” Cristi Chivu, mesaj tranșant pentru fotbaliștii săi

„6 înfrângeri în 7 meciuri!” Cristi Chivu, mesaj tranșant pentru fotbaliștii săi Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu a analizat recordul negativ al lui Inter.

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Intercristi chivuChampions LeagueReal Madrid
Din articol

Oficialii lui Inter își doresc ca formația milaneză să performeze în Champions League, după ce în stagiunea trecută au dominat clar întrecerile interne și au devenit campioni în Italia.

Cristi Chivu a vorbit despre recordul negativ din Champions League al echipei sale, care a debutat cu un eșec în faza ligii, scor 1-2, pe terenul lui Real Madrid.

Cristi Chivu, despre problema din Champions League: „Trebuie să ridicăm nivelul!”

Inter a fost eliminată în stagiunea trecută din Champions League de Bodo/Glimt în faza „16-imilor”, după 5-2 la general (1-3 în deplasare și 1-2 acasă), iar în acest sezon „nerazzurrii” și-au propus să ajungă mai departe.

Cristi Chivu a vorbit despre statistica îngrijorătoare pe care o are Inter în Champions League și recunoscut că echipa lui trebuie să ridice nivelul. Cu toate acestea, antrenorul român nu se teme că formația milaneză nu se va califica din faza ligii.

„În ultimele șapte meciuri am pierdut de șase ori și am câștigat doar o dată, deci este necesar să ridicăm nivelul. Însă mai sunt șapte etape în această nouă grupă și sunt convins că putem atinge numărul de puncte necesar pentru a ne califica.

Am ratat o oportunitate împotriva lui Real Madrid, iar jucătorii sunt conștienți de asta. Acum însă mergem mai departe. Avem o responsabilitate, să fim la înălțimea clubului nostru. Inter vrea mereu să se îmbunătățească și va încerca să o facă și cu această ocazie.

Dar nu este o problemă de sisteme de joc, 3-4-3 sau 4-3-3, despre care se vorbește atât de mult. Am ieșit de mult din această dezbatere. În fotbal contează modul de a juca, nu așezarea tactică”, a spus Cristi Chivu.

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Sursa foto: Imago Images
Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
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Cristi Chivu, decizii clare după înfrângerea cu Real Madrid 

Antrenorul român este decis să facă mai multe schimbări pentru meciul cu Udinese de pe teren propriu din Serie A, conform celor de la FC Inter News.

Concret, Cristi Chivu vrea să schimbe aproape toate linia de fund formată din trei apărători, pentru a-i titulariza pe John Stones și Manuel Akanj.

Presa italiană a dezvăluit că Benjamin Pavard și Yann Bisseck ar fi cei doi stoperi care vor trece pe banca de rezerve pentru meciul din campionat cu Udinese, iar sigurul „supraviețuitor” dintre cei trei fundași ar urma să fie Alessandro Bastoni.

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