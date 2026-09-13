Cicâldău a glumit pe seama lui Bancu la finalul meciului cu Hunedoara: „Nu știu dacă a vrut!” ;)

După fluierul final, marcatorul singurului gol al partidei, Alexandru Cicâldău, s-a declarat mulțumit de rezultat, recunoscând faptul că echipa din Hunedoara a fost o nucă tare.

„Important este că am câştigat cele trei puncte, nu că am marcat. Au fost trei puncte foarte muncite şi trebuie să ne bucurăm. Mă bucur că am reuşit să marchez, să atac spaţiul. Important este că am câştigat şi ne menţinem acolo sus.

Este foarte frumos să joci în Liga 1 şi Europa, este o mândrie.

De fiecare dată am avut meciuri frumoase cu FCSB. Sper să câştigăm şi să le facem o bucurie fanilor”, a spus Cicâldău la finalul meciului.