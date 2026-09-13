Cicâldău a glumit pe seama lui Bancu la finalul meciului cu Hunedoara: „Nu știu dacă a vrut!” ;)

Cicâldău a glumit pe seama lui Bancu la finalul meciului cu Hunedoara: „Nu știu dacă a vrut!” ;) Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Corvinul Hunedoara, în etapa a 9-a din Superliga.

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Din articol

După fluierul final, marcatorul singurului gol al partidei, Alexandru Cicâldău, s-a declarat mulțumit de rezultat, recunoscând faptul că echipa din Hunedoara a fost o nucă tare.

„Important este că am câştigat cele trei puncte, nu că am marcat. Au fost trei puncte foarte muncite şi trebuie să ne bucurăm. Mă bucur că am reuşit să marchez, să atac spaţiul. Important este că am câştigat şi ne menţinem acolo sus.

Este foarte frumos să joci în Liga 1 şi Europa, este o mândrie.

De fiecare dată am avut meciuri frumoase cu FCSB. Sper să câştigăm şi să le facem o bucurie fanilor”, a spus Cicâldău la finalul meciului.

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Cicâldău, glume pe seama lui Bancu

Întrebat dacă îi va face cinste lui Bancu pentru pasa excelentă de la gol, Cicâldău a glumit, zicând: „Îi fac cinste, pentru că mi-a mai oferit și meciul precedent două pase la cap și atunci am ratat. Acum, nu știu dacă a vrut el să-mi trimită pasă așa bine (râde), dar merită să-i fac cinste”.

Aceasta a fost prima victorie în deplasare din campionat pentru olteni, care ocupă locul 3 în clasament, având 17 puncte. Corvinul e pe 10, cu 10 puncte.

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