Universitatea Craiova s-a impus în deplasarea de la Corvinul, scor 1-0, într-un meci din runda a noua a sezonului regulat din Superliga.

Unicul gol al meciului, dar și cel care a adus victoria oltenilor, a fost marcat de Alexandru Cicâldău.

Ce concluzii a tras Ilie Dumitrescu după Corvinul - Craiova 0-1: „Acolo s-a decis totul”

Fostul component din „Generația de Aur” crede că meciul a fost decis de valoarea individuală mai bună a jucătorilor de la Craiova.

Cu toate acesta, Ilie Dumitrescu a lăudat jocul reușit de Corvinul și l-a evidențiat pe Emmanuel Yeboah, care a fost foarte aproape să înscrie.

„Corvinul este o echipă care produce, o echipă care fixează adversarul cu fundașii laterali, o echipă care joacă un fotbal frumos. Mi-a plăcut foarte mult Yeboah, care a avut ocazia aia la care a scos Popescu, când scorul ere 0-0.

Craiova a făcut diferența pentru că vorbim de jucători cu maturitate și cu experiență care au decis totul în treimea adversă.

Am văzut apariția asta a lui Cicâldău, cu pasa asta foarte bună a lui Bancu și finalizare excelentă a primului. Cărăuș a încercat să mai facă ceva la faza aia, dar a dat pe lângă minge”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova a urcat pe locul trei în Superliga și se află la trei puncte de liderul Dinamo.

De cealaltă parte, Corvinul Hunedoara are zece puncte și se află pe locul zece după nouă partide jucate.