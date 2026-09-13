Jucătorul căruia Gigi Becali i-a fixat o clauză de 25 de milioane de euro după o știre TV

„N-am înțeles nimic! Eram la masă când s-a negociat clauza. Am mers la Palat cu domnul Victor Becali și cu Zoltan Iasko. Aveam emoții, îți dai seama. [Gigi Becali] se uită așa la mine și zice: «Bă, dar tu ești mai înalt așa decât te vedeam eu la televizor!». Și îl sună pe avocat. «Bagă 20 acolo, să nu mai fie 15!». 15 milioane era clauza inițială. Îmi aduc aminte perfect asta, nu bag în ele, nu mint, sută la sută!” , a povestit Gabi Iancu, potrivit GSP .

În iarna anului 2013, gruparea roș-albastră îl achiziționa pe Iancu de la Farul Constanța în schimbul sumei de 500.000 de euro . Atacantul a rememorat prima sa interacțiune cu finanțatorul echipei, discuția concentrându-se pe setarea detaliilor financiare.

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Suma uriașă, dictată de o informație de pe ecran

Deși clauza fusese deja mărită, o știre difuzată la TV l-a determinat pe patronul FCSB să pluseze din nou, povestește jucătorul, care de-a lungul carierei a evoluat în 81 de meciuri și a marcat 16 goluri pentru echipa bucureșteană.

„Mai stăm pe-acolo, îmi povestește, vorbește cu nea Victor. Se uita la televizor, în prima cameră, unde e o masă mai lungă. Și vede la TV o știre cu o clauză a lui Ronaldo sau a unui jucător mare. Sună iar. «25, mă, dacă ăsta are... Bagă, mă, 25!». Și am început să râd. Dar nu înțelegeam eu, nu mă gândeam că o să plătească cineva suma aia”, a mai spus Iancu.

În cele din urmă, FCSB a rămas fără banii cheltuiți pe Iancu, acesta fiind împrumutat la formația turcă Karabukspor în august 2015, ca un an mai târziu să fie cedat definitiv și gratuit înapoi la fosta sa echipă (Farul Constanța).

Gabriel Iancu activează acum în Liga 2, alăturându-se lotului celor de la Concordia Chiajna în luna august a anului 2026. 150.000 de euro este cota de piață a atacantului, potrivit Transfermarkt.